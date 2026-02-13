Torres, en La Radio Canaria, reprocha al Ejecutivo de Clavijo haber presentado el documento como un texto cerrado.

El Gobierno abre la puerta a negociar el Decreto Canarias pero exige diálogo previo / Foto: La Radio Canaria.

El Gobierno de España se muestra dispuesto a negociar el denominado Decreto Canarias impulsado por el Ejecutivo autonómico, aunque advierte de que no habrá acuerdo si no se retoma la vía del diálogo institucional.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha criticado que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo haya presentado la propuesta como un documento cerrado que Madrid debe aprobar sin una negociación previa.

En declaraciones realizadas en La Radio Canaria, Torres aseguró que “no se ha producido la negociación así. Esto es absolutamente anormal y no tiene un orden lógico”. El ministro lamenta que las propuestas se hayan trasladado primero a los medios de comunicación antes de sentarse en una mesa de trabajo conjunta. “Las cosas se hacen de otro modo. Los mecanismos de la negociación son otros”, afirmó.

Cuestiona partidas sin negociar

Torres sostiene que el Ejecutivo estatal ya está cumpliendo con la Agenda Canaria pactada hace dos años entre ambas administraciones y advierte de que el texto presentado incorpora dotaciones económicas que no han sido consensuadas.

“Hay muchas cuestiones en las que aparecen dotaciones económicas que no se han negociado con nadie”, subrayó.

Pese a las discrepancias, el ministro reiteró su disposición a alcanzar acuerdos. “Nos vamos a sentar. Yo lo que espero es que volvamos a la senda del sentido común y sentarnos en la mesa con las distintas competencias”.

Dudas sobre la rebaja fiscal en las islas verdes

Entre las medidas que recoge el Decreto Canarias figura una bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Sobre esta propuesta, Torres expresó importantes reservas al considerar que podría beneficiar principalmente a las rentas más altas.

El Gobierno central insiste en que existe voluntad de diálogo, pero recalca que cualquier avance deberá producirse dentro de los cauces habituales de negociación entre administraciones.