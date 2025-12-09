Los propietarios deben firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler

Venta y alquiler de viviendas. Imagen de recurso EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto destinado a regular una cobertura frente a posibles impagos de rentas en contratos de alquiler. Esta medida pretende mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables. La dotación económica necesaria se habilitará próximamente.

Para contar con esta cobertura, los propietarios deben firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según establezca cada comunidad autónoma), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler.

Esta cobertura se gestionará por las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, según ha explicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

¿Qué cubre y a quién beneficia?

Las compensaciones a las que da cobertura el aval son el impago de rentas de alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos.

Las personas beneficiarias de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán los arrendadores de las viviendas o las comunidades autónomas si han suscrito un seguro con ellos.

La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.

Está previsto que en próximas fechas se habilite una línea presupuestaria para financiar esta medida. Las comunidades autónomas remitirán semestralmente información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acerca de las coberturas aplicadas.

La aprobación de esta medida se adelantó el pasado 2 diciembre por el Gobierno después de que el presidente, Pedro Sánchez, avanzara en una entrevista con la emisora RAC1 que era intención del Ejecutivo sacarla adelante en las próximas semanas.

Se trata de una de las reclamaciones de Junts al Gobierno. Tras reconocer Sánchez «incumplimientos» con ese partido, el Ejecutivo aprobó un decreto ley con algunos de los compromisos alcanzados con Junts.