Manuel Domínguez recuerda que el acuerdo fue clave para la investidura de Pedro Sánchez y sostiene que el documento debe asumirlo el Estado ante la falta de Presupuestos.

El Gobierno de Canarias critica que el PSOE exija financiar con fondos propios el Decreto Canarias / Foto: Archivo La Radio Canaria.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha criticado que el PSOE exija que el denominado Decreto Canarias sea financiado con más de 200 millones de euros procedentes de fondos propios de la Comunidad Autónoma. Domínguez recordó que se trata de un acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su investidura y que, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, debe ser asumido por el Ejecutivo estatal.

Un decreto por la falta de cuentas estatales

En declaraciones a La Radio Canaria, el también consejero de Economía insistió en que la necesidad de este Decreto surge precisamente por la falta de presupuestos estatales, lo que ha provocado —según señaló— continuos incumplimientos de los compromisos adquiridos con Canarias. En este sentido, subrayó que el documento fue firmado tanto por Alberto Núñez Feijóo como por Pedro Sánchez.

Domínguez explicó que el planteamiento actual responde a una negociación “a máximos”, algo habitual en este tipo de procesos, aunque recalcó que siempre existe un margen para alcanzar un acuerdo mínimo.

Medidas clave y nuevas demandas

El vicepresidente canario detalló que el Decreto Canarias incluye asuntos “vitales” para el Archipiélago, además de nuevas peticiones que no figuraban en el texto original. Entre ellas, destacó la bonificación del IRPF para las Islas Verdes, así como otras partidas destinadas a mejorar la renta de la ciudadanía.

“Son acuerdos a máximos, que si se consiguen sería maravilloso. Y si no, estaríamos en un mínimo”, afirmó Domínguez, quien defendió la inclusión de estas medidas como parte de una negociación legítima.

“Son acuerdos a máximos, que si se consiguen sería maravilloso» / Foto: Archivo La Radio Canaria.

Críticas al PSOE y a la falta de negociación

Domínguez fue especialmente duro con el PSOE, al que acusó de no querer negociar porque el presidente del Gobierno es consciente de que no puede cumplir lo pactado. A su juicio, Pedro Sánchez habría trasladado al PSOE de Canarias que, ante la ausencia de presupuestos, no es posible satisfacer los compromisos adquiridos con Coalición Canaria para lograr su apoyo a la investidura.

“El PSOE de Canarias se ha convertido en los muñecos de Mari Carmen. Están intentando desviar la atención, la verdad”, señaló.

El PP garantiza su apoyo en el Congreso

Por último, el también presidente del PP de Canarias aseguró que, si el Decreto Canarias se desbloquea y llega al Congreso de los Diputados, su formación votará a favor. “Nosotros cumplimos nuestra palabra”, afirmó, al tiempo que criticó la decisión del PSOE de levantarse de la mesa de negociación.