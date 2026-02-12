Las nuevas unidades de alquiler protegido de ‘Rehabita Canarias’ permitirán a las familias pagar hasta un 60% menos que el precio medio del mercado

El Gobierno de Canarias impulsa 33 viviendas en Ingenio dentro del programa ‘Rehabita Canarias’. Europa Press

El Gobierno de Canarias ha iniciado la rehabilitación y finalización de un edificio residencial de 33 viviendas en El Carrizal, municipio de Ingenio (Gran Canaria), con una inversión de 4.007.130 euros. Además, la obra, que comenzó en diciembre, contempla un edificio de tres plantas con 3.117,40 metros cuadrados construidos.

La actuación se enmarca en el programa ‘Rehabita Canarias’, que busca recuperar edificios inacabados en distintos municipios y destinarlos al parque público de vivienda en alquiler asequible. Además, inicialmente previsto con 31 viviendas, el proyecto sumará dos más gracias a la transformación de un local comercial.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó que el programa permite “recuperar edificaciones paralizadas durante más de una década y convertirlas en hogares dignos para las familias”.

Reducción de precio de hasta el 60 %

Además, las 33 viviendas estarán disponibles en régimen de alquiler protegido gestionado por VISOCAN, con rentas que podrán situarse entre un 50 % y un 60 % por debajo del precio medio del mercado.

Para finaliza, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, subrayó la colaboración institucional con el Gobierno de Canarias y VISOCAN, y valoró que esta sea ya la cuarta visita vinculada a nuevas actuaciones de vivienda en el municipio, “especialmente en un contexto donde el acceso a un hogar es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”.