Con ‘Canarias Tiene El Flow’, el Archipiélago no solo exporta música, sino también identidad cultural, creatividad y capacidad de innovación

El Gobierno de Canarias, junto a varias entidades públicas y privadas, presenta en Madrid ‘Canarias Tiene El Flow’. Se trata del primer festival musical que se proyecta fuera de las Islas con vocación de reflejar el magnífico momento que vive la creación musical canaria, en espe-cial en el género urbano, que se ha consolidado como uno de los movimientos musicales más dinámicos y con mayor proyección global.

Imagen archivo RTVC.

Con Canarias Tiene El Flow, que tendrá lugar durante el mes de mayo en la capital madrileña, Canarias no solo exporta música, sino también identidad cultural, creatividad y capacidad de innovación.

Amantes de la música

En el acto de presentación, que contará con varias actuaciones de destacados artistas canarios, participarán el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el director de Ra-dio Televisión Canaria, César Toledo, el productor del festival, Santi Gutiérrez y represen-tantes de las entidades patrocinadores y jóvenes canarios amantes de la música que se hace en las islas.

Presentado por Eloísa González, durante este acto se desvelará el cartel de artistas que actuarán en mayo en la sala La Riviera en Madrid, y actuarán la timplista Julia Rodrí-guez, hija de la leyenda del timple Domingo ‘el Colorao’, que abre el acto, y tras desvelar el cartel del evento, el acto continúa con otras sorpresas y cierra con un set de música a cargo de Ale Acosta.