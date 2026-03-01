Alrededor de medio centenar de actividades se desplegarán a lo largo de dos semanas en el Tenerife Noir

Este miércoles, día 4 de marzo, arrancará el programa de la edición número once del Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife Noir.

Informa. RTVC.

Alrededor de medio centenar de actividades se desplegarán a lo largo de dos semanas con una agenda en torno a dos grandes bloques: los aniversarios y las fronteras de un género que cada día gana más adeptos.

Por tanto, Tenerife Noir se dará cita del 4 al 15 de marzo con una programación que sitúa la Isla como referente internacional del género negro con una propuesta que incorpora figuras de primer nivel como Olga Tokarczuk (Premio Nobel), que aporta una mirada crítica. Así como comprometida con su realidad y su entorno; Nathan Thrall (Premio Pulitzer), que llega por primera vez a Canarias para dialogar sobre la realidad palestina o David Uclés (Premio Nadal), que aportará su particular visión de la Guerra Civil española desde el realismo mágico, entre otros.

Autores nacionales

Dentro de este eje cultural, se contemplan encuentros con autores nacionales como Carlos Zanón o Francisco Bescós. El festival sigue siendo un lugar de encuentro para la promoción de autores canarios, como Annika Brunke, Jorge Dávila o Ángela Pinacho.

Este año Tenerife Noir se hace eco del doble aniversario de los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social. Un reconocimiento que la dirección ha querido destacar con la organización de exposiciones, proyecciones y una exclusiva sesión de firmas con los autores.