El festival cultural estrenará edición en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con cortos de Estados Unidos, Canadá, Alemania o Suiza

El festival de cine de deportes de montaña ‘European Outdoor Film Tour’ abrirá este domingo su gira por España en San Cristóbal de La Laguna, lugar de estreno y de despegue de un circuito que lo llevará desde Canarias a una decena de ciudades del país.

Con seis nuevas películas, este domingo, la cita cultural estrenará edición en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con cortos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido, según informa la organización en una nota.

El objetivo del Festival es usar el cine para acercar la importancia de defender el entorno de las montañas como patrimonio natural. Esta nueva edición acercará historias de superación, retos personales, relatos de vida, ingenio y humor con el escenario «único y desafiante» de los lugares más altos y los climas más radicales del planeta.

27 países del mundo

Con su estreno en Tenerife, arranca una temporada que pasa por 27 países del mundo en más de 550 eventos con 350.000 espectadores en sus casi 26 años de historia.

En esta edición, el festival no tendrá «un único rostro», sino el de los cuatro amigos protagonistas de ‘Días salvajes’, el viaje de Aurel, Chris, Hélias y Alex de 50 días en Alaska. Su idea los lleva en este corto francés de 44 minutos a una exigente travesía por el macizo del Denali en Alaska, lejos de la civilización y con el objetivo de alcanzar el océano, en esquís, trineos de expedición y balsas flotantes.

Con 30 minutos de deporte de altura, ‘Gipfeli de Suiza’ es un viaje «tan loco como dulce» para el estudiante Tobias Renggli, que decidió subirse a la bici y calzarse las botas de montaña que recorrer los 26 cantones suizos hasta alcanzar sus puntos más altos.

Patinador profesional

Y a ello se suma la aventura y el reto personal de Sheri Tingey en ‘Sheri’, un corto de producción estadounidense que cuenta «una historia de vida, de constancia y genialidad». Sheri Tingey lleva toda una vida moldeando el mundo y su ropa a su gusto, una mentalidad que le llevó a hacerse un hueco en la industria de las actividades al aire libre.

Elladj Baldé, patinador profesional, narrará, por su parte, en los paisajes más salvajes y bellos de Canadá su viaje personal desde el sueño olímpico al hielo virgen, con un corto de seis minutos en el que este patinador de color rompe sus propios planes para reencontrarse en lo personal y profesional en las entrañas de la naturaleza.