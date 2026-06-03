Fimucité se celebrará del 3 al 19 de julio en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna

El festival de música de cine Fimucité cumple 20 años y prepara una edición «inolvidable».

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) celebrará su vigésima edición del 3 al 19 de julio con una programación «inolvidable» que convertirá a Santa Cruz de Tenerife en uno de los principales escenarios del certamen, con actividades también en La Laguna, y que incluirá conciertos sinfónicos, cine al aire libre, espectáculos en la calle, actividades formativas y estrenos internacionales.

El director del festival, Diego Navarro, ha presentado este miércoles en rueda de prensa una edición «especial de aniversario» en la que ha destacado que se trata del festival de música de cine más antiguo del mundo en su género. Y ha subrayado que el certamen cumple 20 años de trayectoria con una programación que se extenderá por distintos espacios urbanos y culturales de la isla.

La programación arrancará con un concierto inaugural en la calle a cargo de la Pop Culture Band, formación residente del festival, con un espectáculo gratuito en la Plaza de la Candelaria centrado en bandas sonoras del cine.

Repertorio

El repertorio incluirá temas como ‘Top Gun’, ‘Grease’, ‘Ghostbusters’, ‘Shrek 2’, ‘Footloose’, ‘Flashdance’, ‘Regreso al Futuro’, ‘Rocky III’, ‘Armageddon’ o ‘Dirty Dancing’, entre otros, en un concierto de carácter participativo al aire libre.

El festival ha programado además el ciclo de cine de verano en la zona de Residencial Anaga los días 3, 4 y 5 de julio, con proyecciones de ‘Robot Salvaje’, ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y ‘La invención de Hugo’, esta última con música de Howard Shore, compositor vinculado al festival y ganador de tres premios Oscar.

El 9 de julio tendrá lugar el concierto de la Banda Municipal en la Plaza del Príncipe bajo el título “Wind Band Melodies”, dirigido por Ismael Brahim, con arreglos de Juan Antonio Domínguez Martín y David Hernández Herrera, en un programa dedicado a grandes partituras de la historia del cine.

Actividades

Entre las actividades destacadas figura el concierto ‘Golden Piano Stories’, en el Teatro Leal de La Laguna, centrado en obras premiadas por la Academia de Hollywood y arreglos creados específicamente para el festival.

También se celebrará el concierto ‘John Williams Reimagined’, una propuesta con arreglos autorizados del compositor John Williams interpretados por músicos internacionales como Simone Pedroni, Cecilia Cianalcello y Sara Andon, que ha agotado entradas y que se presenta como estreno en España, con una extensión prevista en Gran Canaria.

El festival acogerá además dos conciertos sinfónicos dedicados a ‘Star Wars: A New Hope in Concert’, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretando en directo la banda sonora de John Williams junto a la proyección de la película en colaboración con Disney, en el Auditorio Adán de Tenerife los días 17 y 18 de julio.

Durante la presentación se ha destacado también la difusión de un tráiler oficial del festival y de un tráiler conmemorativo del 20 aniversario, en los que se repasan imágenes de las dos décadas de historia del certamen y su evolución.

El cierre del festival tendrá lugar con la gala ‘Red Carpet Gala’, un concierto de clausura con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir y la Camerata Lacunensis, que incluirá un recorrido por grandes bandas sonoras del cine, desde ‘Ben-Hur’ hasta ‘Dune’, pasando por ‘El señor de los anillos’, ‘E.T.’, ‘Titanic’ ‘Star Wars’, entre otras.

Invitados internacionales

El programa contará además con invitados internacionales como el compositor Stephen Warbeck, ganador del Oscar por Shakespeare in Love, y el compositor John Corigliano, premio Oscar, Pulitzer y Grammy, considerado una de las grandes figuras de la música contemporánea. Participarán en el festival y ofrecerán clases magistrales en la Fundación CajaCanarias junto a otros profesionales del sector.

Navarro ha recordado, asimismo, la trayectoria internacional del festival, que en ediciones anteriores ha colaborado con grandes estudios como Universal Pictures, en 2012, y DreamWorks Animation, en 2013, y ha señalado que este año contará por primera vez con la participación de Disney en un proyecto oficial.