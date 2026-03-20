Serán dos decretos diferenciados; uno con el plan anticrisis y otro específico en materia de vivienda

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una imagen de archivo. Efe

La reunión del Consejo de Ministros terminó tras haber alcanzado los socios del Gobierno un acuerdo sobre las medidas para ayudar a paliar los efectos de la guerra en Irán. Así lo han confirmado fuentes de Sumar.

El acuerdo consiste en la aprobación de dos decretos ley diferenciados. Uno con el plan ‘anticrisis’, en el que se incluyen medidas de intervención sobre los márgenes empresariales, y otro específico con medidas en materia de vivienda.

La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros comenzaba con más de dos horas de retraso. Después de que los ministros de Sumar se negaran a entrar en protesta por el rechazo de la parte socialista a incluir medidas de protección a los inquilinos en el decreto ley elaborado para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Fuentes de Moncloa confirmaban que la reunión se inició -con los ministros de Sumar incluidos- sobre las 11.40 horas de este viernes. En lugar de a las 9.30, que era la hora prevista. Y que durante ese tiempo los socios de gobierno han continuado negociando el decreto.

Textos del decreto

El texto con el que la parte socialista del Ejecutivo se ha presentado en la reunión no incluía ni medidas de protección a los inquilinos ni de intervención en los márgenes empresariales de las energéticas. Eso provocó el plante de los de Yolanda Díaz.

Según fuentes de Sumar, la negociación entre los socios de coalición continuó dentro del Consejo de Ministros. Ya que no conseguían llegar a un acuerdo sobre los términos del decreto, cuyas rebajas fiscales, fundamentalmente las del IVA, tampoco les gustaba.

El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluye una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural. Que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %), según fuentes conocedoras del texto.

Las fuentes aseguran que la negociación se ha elevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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