El Ejecutivo regional presenta su nuevo lema institucional “Islas Iguales” con el que refleja su compromiso con un desarrollo del archipiélago que solo puede progresar si las ocho islas avanzan al mismo ritmo

Vídeo RTVC.

El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias, Jonathan Domínguez, subrayó que “Canarias quiere alcanzar un futuro en el que no exista competencia ni distinciones entre las islas, sino cohesión de todo el territorio. Un modelo de comunidad autónoma en el que exista la igualdad de oportunidades, con servicios públicos esenciales de calidad en las ocho islas, independientemente del lugar en el que se resida”, subrayó.

En este sentido, el lema “Islas Iguales” engloba todas las líneas de trabajo actuales del Ejecutivo y el compromiso por la transformación del modelo de desarrollo de Canarias, de manera unida, con cambios a una misma velocidad sin distinciones entre islas y personas.

Domínguez apeló a la implicación tanto de la sociedad canaria como de las instituciones isleñas destacando que se busca que “se comprometan y asuman un papel corresponsable, para entre todos lograr unas islas sostenibles con su naturaleza, con la economía, con el bienestar social y la cultura, sin perder la identidad que caracteriza a cada una”, añadió.

Momento de la presentación del nuevo lema institucional del Gobierno de Canarias.

Campañas de información

El Gobierno canario impulsará diferentes campañas de información para dar a conocer las acciones que están desarrollando dentro de este compromiso de “Islas Iguales” que permita alcanzar una sociedad madura e informada.

Entre los ámbitos destacan los relacionados con el paisaje y la vida rural, así como la promoción del sector primario y la soberanía alimentaria. Así como, el compromiso social, las migraciones e igualdad. También pasan por la diversificación económica, industria, empleo y fomento del emprendimiento o un turismo comprometido y responsable con el ecosistema social económico y natural.

Con este nuevo lema, el Ejecutivo autonómico asegura que reafirma su determinación de construir una Canarias cohesionada y justa, en la que las ocho islas y su ciudadanía avancen con las mismas oportunidades hacia un futuro común.