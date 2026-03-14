Tras su rehabilitación el Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz ha inaugurado oficialmente su reapertura en una nueva etapa para uno de los edificios emblemáticos de la historia turística de Canarias

Gran Hotel Taoro en Puerto de la Cruz. Imagen Cabildo de Tenerife

El Gran Hotel Taoro ha celebrado su inauguración oficial tras su rehabilitación en Puerto de la Cruz, en un acto que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los edificios «más emblemáticos de la historia turística de Canarias», según ha informado este sábado el Cabildo de Tenerife.

El establecimiento cuenta actualmente con 199 habitaciones y suites, seis espacios gastronómicos, el Tagoror Lobby Bar & Lounge, el centro de bienestar Sandára Wellness Center y jardines históricos, además de una ubicación en la parte alta de Puerto de la Cruz con vistas al océano Atlántico y al Parque Nacional del Teide.

Según el Cabildo, la recuperación del hotel forma parte de la estrategia de revitalización turística del norte de Tenerife y se ha impulsado mediante colaboración público-privada entre el Cabildo y los promotores del proyecto.

Recuperar un símbolo histórico para proyectarlo hacia el futuro

Gran Hotel Taoro culmina su reapertura, con todas sus instalaciones a pleno rendimiento y la vocación de estar abierto a los residentes, a la sociedad tinerfeña y a la vida cultural y empresarial de la isla.

Construido en 1890 y considerado el primer gran hotel de lujo de España, el Gran Hotel Taoro ha sido durante más de un siglo un referente del turismo europeo y punto de encuentro de viajeros ilustres y figuras de la realeza, la cultura y la aristocracia, Agatha Christie, el rey Alfonso XIII o el duque de Kent, quienes encontraron en este enclave un escenario singular para el descanso y la inspiración. Tras un ambicioso proceso de rehabilitación, el edificio ha iniciado una nueva etapa como un refugio de lujo contemporáneo, respetando su legado histórico y proyectándolo hacia el futuro.

La rehabilitación no solo ha preservado el carácter arquitectónico original, sino que ha apostado por la sostenibilidad y el talento local, reforzando así el vínculo del hotel con la comunidad.

La relación del Grupo Timón y Tropical Hoteles con la isla no es circunstancial puesto que llevan más de cuarenta años vinculados a esta isla, apostando por un modelo turístico basado en la calidad, la excelencia y el respeto por el entorno, capaz de generar empleo estable y aportar valor añadido