El área de Medio Rural y Marino de El Hierro duplicará el presupuesto de ayudas directas al sector, que asciende a 2 millones de euros

El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado este viernes por unanimidad la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que contempla nuevas líneas de ayuda dirigidas al sector primario.

Imagen archivo RTVC.

Además, el pleno aprobó una moción en defensa de la conectividad aérea de la isla y reclamó la revisión de los costes del transporte aéreo, según ha informado la corporación insular.

El área de Medio Rural y Marino duplicará el presupuesto de ayudas directas al sector, que asciende a 2 millones de euros, e incorporará nuevas líneas para ganaderos profesionales destinadas a cubrir servicios veterinarios de urgencia, ayudas al transporte de forraje y apoyo a entidades y asociaciones vinculadas al sector.

Variedades agrícolas

También se modificó la línea de ayudas a la producción de determinadas variedades agrícolas y pesqueras, que incluirá la producción de carne y miel, según informó el Cabildo.

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en defensa de la conectividad aérea de El Hierro y del carácter esencial del transporte aéreo para la isla.

El acuerdo subraya la condición de El Hierro como territorio insular no capitalino afectado por la doble insularidad.

Durante la sesión, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha asegurado que el Gobierno central le trasladó que dará el visto bueno al establecimiento de una nueva ruta aérea entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, declarada de servicio público.

La moción insta al Gobierno de España y a Aena a revisar los incrementos aplicados durante 2026 en tarifas aeroportuarias y en las rutas sometidas a Obligación de Servicio Público (OSP).

Transporte aéreo

Asimismo, solicita mecanismos específicos para evitar futuros incrementos de costes en el transporte aéreo de las islas no capitalinas y reclama que las futuras revisiones de las condiciones económicas de las rutas OSP incluyan una evaluación previa de su impacto sobre la conectividad de la isla.

El acuerdo será trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Aena, el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias y los cabildos insulares.