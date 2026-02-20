Más de 2.500 microsismos de baja magnitud registrados, pero sin evidencias de movimiento de magma ni riesgo inminente de erupción.

El IGN confirma que sigue activo el enjambre sísmico en las Cañadas del Teide tras más de 31 horas. Carmen López, subdirectora general de Vigilancia del Instituto Geográfico Nacional (en la foto).

La subdirectora general de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha confirmado hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria que continúa activo el último enjambre híbrido detectado en las Cañadas del Teide, después de 31 horas de actividad ininterrumpida.

Según ha detallado, se han registrado ya más de 2.500 microsismos de baja magnitud en este episodio, que mantiene bajo seguimiento permanente a los equipos científicos.

Un fenómeno con antecedentes desde 1980

López recordó que este tipo de señal sísmica tiene precedentes históricos. “El primer registro lo tenemos en una banda analógica de 1980. Luego, desde 2016 se ha venido registrando en octubre, en junio de 2019, en junio y julio de 2022, en noviembre y agosto de 2024…».

«Luego sí que hay una intensificación en este mes de febrero. Ha habido al menos tres series”, explicó.

La responsable del IGN subrayó que, pese a la intensidad del actual enjambre, es complicado anticipar cuál será el siguiente paso. “Esto va día a día y no se puede anticipar”, señaló.

Sin indicios de erupción

Carmen López insistió en que, por el momento, no hay evidencias de movimiento de magma que puedan indicar una posible erupción volcánica.

“No hay evidencia de que haya movimiento de magma. No estamos en la situación precedente de una erupción como en El Hierro o La Palma. No hay una migración de hipocentros, no hay deformación ni una evolución de deformaciones superficiales”.

En este sentido, explicó que no se está observando un proceso de ascenso magmático, aunque sí se trata de un fenómeno vinculado a la actividad interna del sistema volcánico.

Imagen de las Cañadas del Teide, tomada el pasado 12 de febrero. EFE/Alberto Valdés



Procesos lentos y acumulación secular

La experta detalló que el enjambre está relacionado con procesos muy lentos de acumulación. “Todo esto está relacionado con actividad magmática, pero no se puede decir que hay una realimentación».

«Son procesos lentos de acumulación secular. En algún momento hay una interacción de los fluidos que salen de ese magma con el sistema”.

El IGN mantiene la vigilancia constante sobre la evolución del fenómeno en el entorno de El Teide, mientras los especialistas continúan analizando los datos sísmicos para evaluar su comportamiento en los próximos días.