El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias se mantuvo en el 2,2% en septiembre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior

El IPC se mantiene en Canarias en el 2,2% en septiembre. Fotografía Europa Press. Archivo.

Con el dato de septiembre los precios encadenan cuatro meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en el archipiélago ha disminuido un 0,7%, mientras que en lo que va de año a subida ha sido del 1,1%. Así se recoge en los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias, donde más subieron los precios respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,5% más que en septiembre de 2024 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+0,7 puntos); otros bienes y servicios, un 3,1% más (+0 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,7% más (+0,4 puntos).

Ocio y cultura experimentaron las subidas más moderadas

En el lado contrario, donde más moderada fueron las subidas fue en ocio y cultura, un 0,2% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,5% (+0,3 puntos); transporte, un 0,6% (-0,2 puntos) y comunicaciones, un 0,8% (+0 puntos)

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Canarias, entre las comunidades con las tasa más baja

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya(2,6%).