Con José Croissier al frente, acompañado por los actores Delia Santana y Mingo Ávila, que vuelven a dar vida a sus divertidos personajes, y con la incorporación de Javi Sanabria

La nueva temporada llega este miércoles, a las 22:40 horas, con nuevas pruebas, nuevas historias y muchas sorpresas

Televisión Canaria cierra esta semana el prime time de la nueva temporada con el regreso de uno de sus formatos más queridos por el público: ‘El juego de tus sueños’. El concurso recupera su cita de los miércoles, a partir de las 22:40 horas, con una velada llena de humor, emoción y muchas sorpresas.

El programa vuelve a estar conducido por José Croissier, acompañado por los actores Delia Santana y Mingo Ávila, convertidos en dos entrañables personajes que guiarán a los concursantes entre sueños, retos y carcajadas. A ellos se suma esta temporada la voz inconfundible de Javi Sanabria, que dinamizará las pruebas con su característico estilo.

Sueños que se hacen realidad

Cada semana, dos parejas se enfrentan con el objetivo de cumplir sus sueños más deseados, poniendo a prueba su ingenio, equilibrio y rapidez en un recorrido de desafíos que combinan humor y tensión. En el primer programa, conoceremos a Jorge y Betty, hermanos palmeros con historias tan distintas como complementarias —él, cabrero; ella, psicóloga—, que competirán contra Raquel y Abraham, una pareja apasionada por la artesanía y la naturaleza.

Las pruebas se estructuran en dos fases: la de caprichos, donde los concursantes podrán ganar los codiciados “Almus”, y la fase final, en la que solo una pareja tendrá la oportunidad de alcanzar el gran sueño. Nuevas dinámicas, más ritmo y un espíritu renovado marcan esta segunda temporada, que promete más risas, más juego y más diversión para toda la familia.

Con El juego de tus sueños, Televisión Canaria reafirma su apuesta por la producción local y los formatos de entretenimiento familiar, que conectan con el público de las Islas desde la cercanía y el optimismo.