InicioNoticiasNacional

El juez abre otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

Juan Carlos Peinado abre pieza separada por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea

Begoña Gómez. Imagen EFE
Begoña Gómez en una imagen de archivo. EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto al que ha tenido acceso Efe este viernes.

En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea «para la investigación de los hechos» y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos. 

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 8.000 personas aspiran este sábado a una de las 955 plazas de docentes en Canarias

Una nueva tecnología láser revoluciona la conservación del patrimonio histórico

El Cabildo de Tenerife prohíbe fumar en todo el Parque Nacional del Teide tras los últimos incendios en espacios protegidos

Monzón insta a la patronal y a los sindicatos de transporte sanitario a acercar posturas

La princesa Leonor concluye su viaje de fin de curso en Gran Canaria

Quevedo lleva su merchandising exclusivo a Las Palmas con la apertura de una tienda efímera

NOTICIAS RELACIONADAS