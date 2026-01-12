Tras meses de investigación del apagón que sorprendió a la España peninsular y Portugal, el juez de la Audiencia Nacional descarta «de forma absoluta la existencia de indicios de una acción de terrorismo informático»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el 28 de abril de 2025, al determinar que no existe «un mínimo indicio» de que se tratase de un «sabotaje terrorista».

El juez archiva la causa por el apagón al no haber «mínimo indicio» de sabotaje terrorista. Un viandante ilumina con una linterna una calle de Madrid durante el apagón en una imagen de archivo. EFE/Daniel González.



Un día después del apagón que sorprendió a la España peninsular y Portugal y que dejó sin suministro eléctrico, durante horas, a millones de ciudadanos, el juez Calama -que esa semana estaba de guardia- acordó abrir una investigación por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.

Pero tras meses de investigación y una vez que ha recabado todos los informes técnicos solicitados a diversos organismos, el juez ha descartado «de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático».

Conflicto de naturaleza eminentemente administrativo

Sí que infiere en el auto dictado este lunes que puede concurrir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, pero estos hechos, aclara el juez, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, «máxime cuando existen otros mecanismos de solución»