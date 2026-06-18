La imputación llega un día después de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional

Vídeo RTVC.

El juez del conocido como caso Plus Ultra ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigar a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Un día después de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional, el magistrado ha dictado un auto en el que acuerda poner el caso en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

El magistrado, que señalará en una resolución aparte la citación de las tres, explica que el «papel instrumental» en la canalización de fondos que la investigación otorga a la empresa What the fav, administrada por las hijas de Zapatero, las sitúa «en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación».

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Imagen EFE

Sobre Gertrudis Alcázar, el magistrado se remite a los indicios de su participación que ya expuso en el auto de imputación de Zapatero, donde la otorgaba «un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias».

