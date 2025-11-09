Lanzarote Ciudad de Arrecife suma un valioso empate 28-28 ante Porriño en un partido tenso y emocionante hasta el último segundo

El Lanzarote no pudo evitar el empate del Porriño a 17 segundos del final / Lanzarote Ciudad de Arrecife Balonmano

En la novena jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, donde juegan los equipos canarios de categoría masculina, el Lanzarote Ciudad de Arrecife empató a 28-28 en un partido disputado en Galicia ante el Porriño.

El Lanzarote Ciudad de Arrecife estuvo a punto de saborear la victoria en tierras gallegas, pero no pudo evitar que a falta de 17 segundos el Porriño le empatara (28-28).

En la primera mitad el Lanzarote Ciudad de Arrecife se mostró más acertado e incluso tomó ventaja, retirándose al descanso con cuatro goles a su favor (12-16).

En la segunda parte los gallegos con el apoyo de sus seguidores, al jugar en su propia cancha, fueron ganando metros para poner contra las cuerdas al Lanzarote.

Los últimos cinco minutos se vieron con tensión en ambos bandos, llegando a un final de infarto.

El Porriño ganaba de uno (27-26), pero en un abrir y cerrar de ojos, los lanzaroteños Mauro y Manuel Ángel anotaron para su equipo dos goles claves, para poner por delante al Ciudad de Arrecife (27-28). Cuando todos pensaban que el partido terminaría con la victoria de los canarios, llegó el tanto de Fernando Mosquera a falta de 17 segundos, para dejar en tablas el marcador (28-28).

El Porriño sumó un punto de oro ante un Lanzarote que terminó bloqueado cuando ya tenía la victoria en el bolsillo. Destacó en las filas del Lanzarote su jugador Mauro, autor de 11 goles.