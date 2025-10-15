La película, dirigida por Colin Trevorrow, centra en la relación de un niño superdotado con su vecina maltratada por su padrastro

Este jueves, a las 22:40 horas, en Televisión Canaria

Televisión Canaria ofrece este jueves, a las 22:40 horas, la película ‘El libro secreto de Henry’, un drama con tintes de suspense dirigido por Colin Trevorrow. El guion corre a cargo de Gregg Hurwitz, reconocido autor de novelas criminales y especialista en thrillers de misterio.

Protagonizada por Naomi Watts, Jaeden Martell y Jacob Tremblay, la cinta explora los lazos familiares y la determinación de una madre que se enfrenta a un dilema moral para proteger a una niña en peligro.

Susan Carpenter (Naomi Watts) es madre soltera de dos hijos y trabaja como camarera en un restaurante junto a su amiga Sheila (Sarah Silverman). Su hijo pequeño, Peter (Jacob Tremblay), es un alegre niño de ocho años, mientras que Henry (Jaeden Lieberher), con solo doce, posee una inteligencia y una creatividad fuera de lo común. Protector con su hermano y apoyo constante para su madre, Henry mantiene el equilibrio en el hogar. Sin embargo, todo cambia cuando Susan descubre que sus vecinos esconden un oscuro secreto: la adorable Christina (Maddie Ziegler), compañera de clase de Henry, podría estar en peligro… y su hijo ha diseñado un plan para rescatarla.

Mientras toma forma el elaborado plan de rescate, Susan se verá totalmente inmersa en la acción y convertida en la pieza clave para que el plan tenga éxito.

