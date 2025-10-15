ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘El libro secreto de Henry’, una emotiva historia familiar con tintes de suspense

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

La película, dirigida por Colin Trevorrow, centra en la relación de un niño superdotado con su vecina maltratada por su padrastro

Este jueves, a las 22:40 horas, en Televisión Canaria

Televisión Canaria ofrece este jueves, a las 22:40 horas, la película ‘El libro secreto de Henry’, un drama con tintes de suspense dirigido por Colin Trevorrow. El guion corre a cargo de Gregg Hurwitz, reconocido autor de novelas criminales y especialista en thrillers de misterio.

Protagonizada por Naomi Watts, Jaeden Martell y Jacob Tremblay, la cinta explora los lazos familiares y la determinación de una madre que se enfrenta a un dilema moral para proteger a una niña en peligro.

Susan Carpenter (Naomi Watts) es madre soltera de dos hijos y trabaja como camarera en un restaurante junto a su amiga Sheila (Sarah Silverman). Su hijo pequeño, Peter (Jacob Tremblay), es un alegre niño de ocho años, mientras que Henry (Jaeden Lieberher), con solo doce, posee una inteligencia y una creatividad fuera de lo común. Protector con su hermano y apoyo constante para su madre, Henry mantiene el equilibrio en el hogar. Sin embargo, todo cambia cuando Susan descubre que sus vecinos esconden un oscuro secreto: la adorable Christina (Maddie Ziegler), compañera de clase de Henry, podría estar en peligro… y su hijo ha diseñado un plan para rescatarla.

Mientras toma forma el elaborado plan de rescate, Susan se verá totalmente inmersa en la acción y convertida en la pieza clave para que el plan tenga éxito.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Los concursos de acreedores en órganos judiciales crecen un 19% en el segundo trimestre de 2025

Tres detenidos por su presunta participación en doce robos en restaurantes de Tenerife

Dos detenidos por realizar 31 robos en el interior de vehículos en Lanzarote

Manuel Domínguez: «En Canarias nacen 10 empresas cada día»

Sube el precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria desde este miércoles

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025