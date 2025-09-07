El noroeste peninsular encara un nuevo repunte de incendios

Castilla y León, Galicia, Extremadura y Navarra activan sus operativos en un sábado de viento y calor

El primer sábado de septiembre se saldó con cinco incendios forestales de relevancia en el noroeste peninsular. La situación, aunque grave por momentos, evolucionó favorablemente a última hora.

Castromil, en Castilla y León, el foco más preocupante

El fuego declarado en Castromil obligó al confinamiento del pueblo por la cercanía de las llamas. Se inició en Portugal y avanzó con fuerza impulsado por rachas de viento. La Junta de Castilla y León llegó a declarar el nivel 2 de gravedad. Sin embargo, la mejora del tiempo y el despliegue de medio centenar de recursos, incluidos 17 aéreos, contuvieron el avance. A media tarde de este sábado, el incendio estaba casi perimetrado y sin llama activa. La estimación inicial apunta a unas 400 hectáreas calcinadas.

Salamanca: susto en Garcibuey

En Garcibuey, un fuego declarado junto a la carretera SA-220 alcanzó zona arbolada. El viento obligó a elevar la alerta a nivel 1. El operativo, con una treintena de medios y cinco aéreos, logró sofocar las llamas. Por la noche la Junta rebajó el riesgo a nivel 0 y lo dio por controlado.

Galicia y Extremadura también en alerta

En Carballeda de Valdeorras (Ourense), un incendio iniciado en Casaio ha arrasado 150 hectáreas, según datos de la Xunta. Los equipos trabajaban este domingo para frenar su avance. Mientras, en Jarilla (Cáceres), se reactivó el mayor incendio reciente de Extremadura. El perímetro se mantuvo estable gracias a la acción de medios aéreos y terrestres.

Navarra moviliza medios estatales

Otro frente se abrió en Santa Fe, Urraúl Alto (Navarra), donde un fuego agrícola se propagó a un pinar y una chopera. Nueve medios aéreos, tanto estatales como autonómicos, participaron en las labores de extinción para evitar daños mayores en la zona forestal.

La jornada dejó además una docena de fuegos de menor gravedad en Castilla y León, con focos en León, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. La previsión de la Aemet apunta a una bajada de temperaturas y lluvias en el noroeste, factores que podrían facilitar la extinción en las próximas horas.