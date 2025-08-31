ES NOTICIA

El Paso acoge la Trigésima Concentración Insular de Vehículos Clásicos

Redacción RTVC
Los asistentes al evento han podido disfrutar de una exposición de vehículos clásicos que celebran 30 años de pasión por el motor

Informa. Magaly Cáceres / Christian Hernández

Más de 150 vehículos clásicos se exhiben en la Trigésima Concentración Insular organizada por el Club de Automóviles de El Paso. Se trata de un repaso por la historia de la automoción en una isla con mucha afición a la restauración de estas joyas.

Imagen archivo RTVC.

La historia sobre ruedas ha vuelto a recorrer las calles del municipio, en esta emblemática concentración insular. Los asistentes al evento han podido disfrutar de una exposición de vehículos clásicos que celebran 30 años de pasión por el motor.

Además, el acto ha estado amenizado por Tihuya Cats y los djs Gatos Cavernosos y Melvin Pelvis, una actuación enmarcada ene el VIII Rock & Blues Festival.

