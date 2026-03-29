La próxima edición de la carrera de trail palmera, Reventón El Paso 2027, se celebrará el 3 de abril de 2027

Reventón El Paso 2027 ya tiene fecha / Reventón El Paso

Sin haber terminado de saborear la decimocuarta edición, la organización de Reventón El Paso Fred.Olsen Express ya piensa en la próxima. En la que aspira a convertirse en sede de los campeonatos de España de 2027 en las modalidades Uphill (nuevo recorrido solo de subida), Up&Down, en la distancia Classic, y Long Race en la Ultra.

Hasta mediados del venidero mes de abril no se conocerá si la Real Federación Española de Atletismo designa a El Paso como sede de estas destacadas citas nacionales. Que sin duda concentra a los corredores y corredoras más destacados del panorama nacional. Mientras tanto, la organización ya ha fijado la fecha de su decimoquinta edición, que será el sábado 3 de abril de 2027. Esta fecha fue dada a conocer al inicio de la exitosa jornada de ayer. Además, supuso el broche de oro a la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en la Plaza Francisca de Gazmira.

Pero antes de cerrar la edición 2026, aún queda un importante objetivo que cumplir: celebrar el primer Reventón AULA, previsto para el 29 de abril en el entorno de la Hacienda del Pino. Allí se celebrará una jornada de convivencia estudiantil y deportiva en la que se implicarán todos los centros educativos del municipio. Los centros que participarán serán IES El Paso, CEIP Adamancasis, CEIP La Rosa Camino Viejo, CEIP Jedey y CEIP Arcoíris. En total, más de 600 alumnos de entre 3 y 18 años, acompañados por cerca de 90 docentes. Todos ellos darán forma al día grande de una iniciativa que nace con el objetivo de sembrar entre los más jóvenes los valores del trail running, el respeto por la naturaleza y el sentimiento de pertenencia a uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Isla Bonita.