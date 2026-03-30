Desmantelada una trama que importaba a Canarias vehículos de alta gama robados

Han sido detenidas seis personas a las que les constaban antecedentes por hechos similares y se han conseguido intervenir 13 vehículos de alta gama

Quince meses ha estado la Guardia Civil y la Policía Nacional tras la pista de una trama que falsificaba documentos para importar vehículos de alta gama robados a Canarias. Gracias a esa ardua investigación, han conseguido desarticular la trama criminal. Hay seis personas detenidos y 13 vehículos han sido intervenidos.

Modus perandi

Esta organización compraba los vehículos en el extranjero, los cuales habían sido previamente sustraídos. Una vez en territorio nacional falsificaban su documentación y utilizaban placas de matrícula duplicadas que correspondían a turismos de idéntica marca y modelo para no levantar sospechas.

Posteriormente, los ofertaban a través de redes sociales y alquilados a terceras personas. Así, daban la apariencia de una situación administrativa regular y obtenían con ello un abundante beneficio económico.

Intervención en Granadilla de Abona

Se llevó a cabo un registro domiciliario en la localidad del Médano, Granadilla de Abona, en el cual se intervinieron: 16 llaves de coches, 8 fichas técnicas de vehículos, 6 permisos de circulación, 2 placas de matrícula extranjeras, 12 teléfonos móviles, 40 tarjetas SIM, 3 ordenadores portátiles y 15.050€. Todo estaba oculto en diferentes estancias de la vivienda.

Asimismo, en dicho registro se localizó un turismo estacionado en el exterior de la vivienda. Tras realizar las correspondientes comprobaciones, se verificó que la placa de matrícula no se correspondía con el vehículo y se procedió igualmente a su incautación.

Operación conjunta

En la investigación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, junto a agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría Local del Sur.

En total han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el principal investigado. Este ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, y está en libertad con cargos a la espera de juicio.

Además, durante la operación policial, se han intervenido 13 vehículos de alta gama. Continúa la investigación con el fin de localizar al resto de turismos implicados así como a otras personas que hayan podido participar.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.guardiacivil.es en el apartado colaboración ciudadana, facilitando aquella información de la que dispongan, que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Guardia Civil.