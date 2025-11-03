El periodista analiza este lunes en Televisión Canaria el drama de las desapariciones en las islas, que encabezan las cifras nacionales en 2024

Este lunes, 3 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, presentada por Eloísa González, con un invitado de excepción: el periodista Paco Lobatón, referente en la visibilización de las personas desaparecidas en España.

Conocido por su trabajo en el emblemático programa ‘¿Quién sabe dónde?’, Lobatón compartirá con la audiencia su experiencia de más de tres décadas acompañando a familias marcadas por la desaparición de sus seres queridos. El programa abordará el impacto humano y emocional de estos casos, las barreras institucionales que aún persisten y la necesidad de mantener viva la memoria de quienes siguen sin aparecer.

En las cámaras ocultas, el espacio mostrará el sufrimiento real de las familias ante una desaparición y la reacción de los canarios cuando alguien decide ausentarse como forma de castigo o huida. Todo ello con el propósito de concienciar sobre la dimensión social de un fenómeno que, incluso en tiempos de hiperconexión, continúa siendo una realidad.

Más de 150 personas formarán parte del público virtual, conectadas desde distintos puntos del archipiélago, en una edición que recordará casos emblemáticos como el de Yeremi Vargas, reafirmando el compromiso de Televisión Canaria con una televisión comprometida y necesaria.