La primera pista de atletismo de El Hierro se ubicará en la Hoya del Morcillo, a unos 1.000 metros de altitud en pleno monte de pinar

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha adjudicado por 898.037 euros las obras de construcción de la que será la primera pista de atletismo de la isla, una infraestructura que se ubicará en la Hoya del Morcillo, a unos 1.000 metros de altitud en pleno monte de pinar.

El Pinar adjudica las obras de lo que será la primera pista de atletismo de El Hierro. RTVC.

El alcalde de la localidad, Juan Miguel Padrón, junto a la concejal de Turismo, Magaly González, el concejal de Obras, Juan Díaz, otros miembros de la corporación municipal y técnicos de la empresa adjudicataria, han visitado hoy el emplazamiento de las obras.

Según ha informado el consistorio, la nueva infraestructura se incluye en la estrategia de promoción del turismo activo y de naturaleza en El Hierro, con una ubicación privilegiada y diseño sostenible, que la conviertan en un espacio idóneo para la práctica del atletismo en contacto con el medio natural, no solo para deportistas locales, sino también para visitantes interesados en el deporte al aire libre.

El proyecto forma parte del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 (PSTD), financiado a través del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea – Next Generation, con una aportación de 3.683.747 euros en el municipio.





Proyecto pionero

Según se recoge en el proyecto, se construirá una pista con forma de anillo formada por dos rectas paralelas horizontales y dos curvas de radios iguales que pueden tener peralte.

El perímetro nominal de la pista en anillo será de 200 metros y en su interior se dispone una pista recta para carreras de velocidad y vallas, así como pasillos y zona de caída para saltos de altura, con pértiga, de longitud y triple salto, y un círculo y sector para el lanzamiento de peso. La pista en anillo o circular deberá tener un número mínimo de 4 calles y un máximo de 6 calles.

Mientras que la pista recta deberá tener un mínimo de 6 calles y un máximo de 8 calles. El nuevo centro deportivo también albergará un campo de fútbol 7, dentro de los límites interiores de la pista de atletismo.

El alcalde de El Pinar, ha explicado que este proyecto pionero en la isla permitirá la práctica del atletismo en El Hierro, donde existe un gran número de aficionados, “dando respuesta a una demanda histórica del Club de Atletismo Princesa Teseida, que cuenta con casi 200 personas federadas”.

Actividades deportivas en El Hierro

Por su parte, la concejal de Turismo ha señalado que esta nueva infraestructura complementa la oferta de actividades deportivas de la isla, que ya destaca por su potencial para el buceo, el senderismo, el parapente, la natación, el ciclismo o las carreras de montaña, entre otras disciplinas.

El concejal de Obras ha recordado que en este mismo emplazamiento se disputaba antiguamente la liga insular de fútbol, lo que refuerza la vinculación histórica de la Hoya del Morcillo con el deporte en El Hierro, un espacio recreativo emblemático y muy frecuentado por la ciudadanía.