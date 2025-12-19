El PIT cumplirá este año su trigésimo cuarta edición, transformándose en un «mundo de hielo, nieve y diversión»

Informa. RTVC.

El ‘IcePIT’ ha abierto este viernes sus puertas el Recinto Ferial de Tenerife, una iniciativa que se prolongará hasta el próximo 5 de enero en su afán por consolidarse como «una completa propuesta» de ocio y entretenimiento para toda la familia.

Imagen archivo.

Trigésimo cuarta edición

El Parque Infantil de Tenerife cumplirá este año su trigésimo cuarta edición, transformándose en un «mundo de hielo, nieve y diversión» para celebrar los 10 años de su Pista de hielo, uno de los espacios más queridos por pequeños y familias. Durante esta edición especial, el PIT se convierte en una experiencia llena de aventuras, desde talleres creativos hasta juegos temáticos, según ha especificado el Cabildo en una nota.

Más de 250 personas están implicadas en la organización de este evento, que se consolida como un espacio multidisciplinar en el que niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de una programación que incluye zonas de juegos hinchables, áreas deportivas, talleres creativos, espacios tecnológicos interactivos y espectáculos en vivo.

Patinaje sobre hielo

El parque cuenta, además, con una pista de hielo, que este año cumple 10 años, y permitirá a los visitantes iniciarse o perfeccionar sus habilidades en el patinaje sobre hielo. Esta instalación estará equipada con todo lo necesario y contará con monitores especializados para asegurar una experiencia segura y divertida.

En la jornada de inauguración y apertura, celebrada este, 19 de diciembre, el espacio abrirá de 15 a 20 horas. Mientras, los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre será de 10 a 20 horas; el 24 y 31 de diciembre, de 10 a 15 horas, y el 25 de diciembre, de 15 a 20 horas.

El día 1 de enero, el espacio abrirá de 15 a 20 horas; el 2, 3 y 4 de enero, de 10 a 20 horas, mientras el 5, de 10 a 15 horas.

Familias numerosas

Los precios de las entradas variarán en función de la tipología. Así, la entrada general, del 20 de diciembre al 5 de enero, costará 10 euros. Mientras, el 19 de diciembre, ‘ICE DAY’, valdrá 7 euros, un precio válido sólo ese día.

Para familias numerosas, la entrada costará 5 euros (se requiere de acreditación obligatoria), mientras el acceso será gratuito para menores de 3 años, mayores de 65 y personas con discapacidad (acompañante si es necesario)