Activación de la tercera remesa de bonos del Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias con el objetivo de seguir impulsando la renovación de los equipos domésticos por otros más eficientes

El Plan Renove de Electrodomésticos activa nuevos bonos este lunes 19 de octubre. Imagen de recurso Freepik

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias activará este lunes, 19 de octubre, una tercera remesa de bonos a través de la plataforma gestion.planrenovecanarias.es con el objetivo de seguir impulsando la renovación de equipos domésticos por otros más eficientes y favorecer el ahorro energético de las familias.

Según informa un comunicado, hasta el 15 de octubre, el programa ha permitido canjear 4.547 bonos por un importe de 803.790 euros, sobre un presupuesto total del programa de 1,6 millones de euros gestionado por Femete y Femepa. En la primera fase se ejecutaron 421.220 euros, mientras que la segunda ha alcanzado los 803.790 euros acumulados a esa fecha. Asimismo, de los bonos concedidos constan 1.577 bonos pendientes de canje. Actualmente, el Plan Renove cuenta con 217 establecimientos adheridos en las islas.

Impacto del Plan Renove

A partir de la sustitución de los 3.938 electrodomésticos, el cálculo técnico estima un ahorro de 476.183 kWh al año (476,2 MWh) y 262,4 toneladas de CO₂ equivalente evitadas anualmente. Estos indicadores aplican un ahorro medio de 120,92 kWh por equipo y año, junto a un factor de emisión para el ámbito autonómico de 0,551 kg de CO₂ equivalente por kWh.

El impacto del programa también se refleja en la eficiencia energética. La estimación asociada a los equipos sustituidos sitúa el ahorro en 476,2 MWh anuales, además de una reducción de 262 toneladas de CO₂ al año.

“Los resultados muestran que el Plan está convirtiendo las ayudas en ahorro real para los hogares y en una mejora de la eficiencia energética: ya se han renovado 4.547 equipos. Ahora es esencial usar correctamente el bono. El plazo de 15 días naturales empieza en el momento en que se genera el bono, que debe presentarse antes de realizar la compra, por lo que conviene acudir cuanto antes a un comercio adherido, sin esperar al último día”, explica Juan Antonio Jiménez Arranz, presidente de Femete.

Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, aclara que “cada bono que no se canjea dentro de plazo libera unos fondos que pueden volver a destinarse a otras solicitudes. En el comercio adherido, se verifica el código y el descuento se aplica directamente en la factura. Además, el establecimiento debe gestionar la retirada del electrodoméstico sustituido y acreditar su correcta entrega como residuo de aparato eléctrico y electrónico, porque la operación no termina con la compra: también debe cerrar adecuadamente el ciclo del aparato antiguo”.

Uso del bono y atención ciudadana

El procedimiento establecido para la tramitación de los bonos contempla un periodo de validez de 15 días naturales contados a partir de su fecha de emisión.

El documento incluye un código que deberá presentarse en un comercio adherido con carácter previo a la realización de la compra. Una vez presentado, el establecimiento verifica el código e introduce la rebaja directamente en la factura de venta, al tiempo que tramita la retirada del aparato sustituido y acredita su entrega formal como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico.

Expirado el plazo de 15 días sin que se haya efectuado el canje del bono, el importe retorna al crédito del programa para atender nuevas solicitudes.

Para la resolución de incidencias técnicas, se encuentran operativos los canales de atención en las entidades gestoras a través de los correos femepa@planrenovecanarias.es y femete@planrenovecanarias.es, así como en las líneas telefónicas 928 977 483, 928 977 484, 928 296 161 (extensión 5) y 922 296 700 (ext. 1).