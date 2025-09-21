El PP de Canarias arranca el curso político con críticas a Sánchez

Manuel Domínguez acusa al Gobierno central de maltratar al Archipiélago y exige un cambio de rumbo inmediato

El PP de Canarias abrió este sábado el nuevo curso político con un acto en el que participaron el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez; el secretario general de los populares en el Archipiélago, Poli Suárez; y el presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso.

Momento del acto que marca el inicio del nuevo curso político del PP de Canarias | PP de Canarias

Manuel Domínguez lanzó un mensaje tajante contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Advirtió que “el sanchismo se comporta como una bestia herida que se tambalea con el único objetivo de sobrevivir, y cuando una bestia se tambalea es sumamente peligrosa”.

Apoyo a las fuerzas de seguridad

El dirigente canario se refirió a la violencia registrada en la Vuelta Ciclista a España, donde 22 agentes resultaron heridos. Preguntó si la reacción hubiera sido la misma si los heridos fueran manifestantes. Desde el escenario, envió un mensaje de respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando que no están solos pese al desprecio de Grande-Marlaska.

Domínguez denunció el trato del Gobierno central hacia el Archipiélago. Recordó retrasos en inversiones, incumplimientos de financiación autonómica y desatención en inmigración o en la reconstrucción de La Palma. En su opinión, este abandono constituye “la mayor muestra de desprecio a los canarios en democracia” y reclamó una rectificación inmediata desde Madrid.

Incumplimientos con Canarias

El presidente popular recordó las promesas incumplidas tras la erupción volcánica. Denunció que los 100 millones comprometidos nunca llegaron y cuestionó la falta de avances en la bonificación fiscal. Domínguez afirmó que si el Ejecutivo central falla, el Gobierno de Canarias responderá para no dejar sola a La Palma.

El líder popular alertó de la inseguridad en las costas, criticando que las fronteras siguen abiertas tras episodios como la reciente llegada de una embarcación irregular a Lanzarote. También rechazó la “mal llamada condonación de la deuda”, que, según dijo, obligaría a los canarios a pagar compromisos ajenos.

Para Domínguez, solo el PP puede frenar el actual rumbo político. Reivindicó la unidad y la fuerza del partido en Canarias, preparado para convencer y ganar. Concluyó asegurando que el fin del “sanchismo perverso” está cerca, y que el proyecto popular defiende tanto a las Islas como a España.