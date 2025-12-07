El PP que en septiembre de 2024 se aprobó un decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables

Imagen cedida.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno acelerar el despliegue de los parques eólicos marinos y aprobar una orden ministerial que regule la primera subasta en 2026.

Petición del PP

Mediante esta iniciativa, que se ha registrado para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y a la que ha accedido Europa Press, el partido explica que en septiembre de 2024 se aprobó un decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, pero desde entonces no se ha avanzado en los trámites para que la industria pueda invertir y planificar la implantación de estos parques.

En concreto, el PP apunta que no se ha lanzado la consulta pública sobre la orden ministerial que tendrá que lanzar el Ministerio de Transición Ecológica y por la que se aprobarán las bases del procedimiento de concurrencia competitiva. Este paso es clave, porque aquí se incluye el cupo de potencia a adjudicar o el área donde se ubicarán los parques, entre otros aspectos.

Alberto Núñez Feijóo

Es por ello que el partido capitaneado por Alberto Núñez Feijóo ve «crítico y urgente» disponer de una planificación para las primeras subastas, comenzando por las zonas con mayor consenso que han manifestado abiertamente su interés, como Canarias y Galicia, y de una estrategia nacional que marque los pasos para los próximos años.

«La aprobación de una orden ministerial que regule la primera subasta en 2026 y un calendario indicativo son esenciales para activar los proyectos y garantizar la competitividad de la industria española», apostilla el Grupo Popular.