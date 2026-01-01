El primer nacimiento de 2026 fue el de un niño que nació a las 00:07 horas en La Palma con un peso de 2.800 gramos

El primer nacimiento de 2026 fue el de un niño en La Palma. Archivo: Europa Press

El primer nacimiento del año 2026 registrado en un hospital público de Canarias tuvo lugar en el Hospital Universitario de La Palma. Se trata de un niño que nació a las 00:07 horas del día 1 de enero con 2.800 gramos de peso.

Respecto al resto de hospitales por islas, el primer nacimiento en Gran Canaria se produjo a las 00:29 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También fue un niño y pesó 3.800 gramos.

En Tenerife, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a las 00:46. Fue una niña que pesó 3.415 gramos.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, en el resto de hospitales públicos de Canarias no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2026.