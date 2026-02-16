ES NOTICIA

El prototipo SELF probará en el Teide la tecnología para un futuro telescopio gigante en La Palma

Este prototipo SELF, compuesto por 15 espejos independientes, servirá de base para el desarrollo del proyecto ELF, destinado a la búsqueda de vida en exoplanetas

El prototipo del telescopio SELF (Small Exolight Finder) se instalará próximamente en el entorno del Teide con el objetivo de validar nuevas tecnologías aplicables a telescopios de gran tamaño. Se trata de un diseño innovador que, a diferencia de los modelos tradicionales con un único espejo primario, está formado por 15 espejos más pequeños y separados entre sí.

El SELF constituye la antesala de un futuro telescopio de entre 30 y 50 metros de diámetro, cuyo propósito será la detección de indicios de vida en exoplanetas.

El prototipo SELF probará en el Teide la tecnología para un futuro telescopio gigante en La Palma.

Se prevé ubicar en La Palma

Parte fundamental de su instrumental se desarrolló en Canarias, incluyendo los espejos, sus soportes y una estructura optimizada para reducir el peso total del sistema, lo que permitiría abaratar costes en proyectos de mayor envergadura.

Tras superar pruebas técnicas en la península, el prototipo lo montarán en marzo para realizar ensayos antes de su traslado definitivo al Teide, donde volverá a ensamblarse. El objetivo principal es demostrar la viabilidad de esta tecnología de espejos y adquirir la experiencia necesaria para la construcción de un telescopio de mayores dimensiones, denominado ELF, que se prevé ubicar en la isla de La Palma.

