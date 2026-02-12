«Rural Domus», proyecto piloto de San Juan de Dios, se ha presentado este jueves en Tinajo, Lanzarote, para reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores

Presentación del proyecto piloto «Rural Domus» en Tinajo, Lanzarote. Imagen San Juan de Dios

San Juan de Dios España ha presentado este jueves en Tinajo, Lanzarote, el proyecto piloto “Rural Domus”, una iniciativa destinada a reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores mediante la formación especializada de personas cuidadoras.

El acto institucional ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, así como representantes del Ayuntamiento de Tinajo y de San Juan de Dios España. Entre las autoridades asistentes el alcalde del municipio, Jesús Machín; el director general de San Juan de Dios, Juan José Afonso; la directora territorial de esta institución en Andalucía y Canarias, María José Daza; el director gerente de los centros de la misma en la provincia de Las Palmas, Lorenzo Esma; y el director gerente de los centros de San Juan de Dios en Tenerife, José Carlos del Castillo.

Una respuesta innovadora a los desafíos del cuidado en domicilio

“Rural Domus”, según recoge un comunicado, surge para mejorar el acceso a cuidados domiciliarios profesionales en las Islas, un desafío acentuado por el progresivo envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de cuidados de larga duración. El proyecto se enmarca en el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y San Juan de Dios España y se basa en un modelo de atención integral, humanizado y centrado en la persona, con el objetivo de garantizar cuidados seguros, éticos y de calidad que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Esta línea de acción contribuye a reducir hospitalizaciones evitables y a mantener la calidad de vida en el entorno habitual.

Como parte de “Rural Domus”, se ha desarrollado un programa específico de formación sociosanitaria que ya se está impartiendo tanto en Tinajo como en San Sebastián de La Gomera. Esta formación se dirige a toda persona interesada, especialmente a personas migrantes con necesidad de arraigo e integración social, personas en situación de desempleo de larga duración o vulnerabilidad, y cuidadores informales que deseen profesionalizarse. Con estos perfiles, ya son casi 50 las personas apuntadas a esta escuela de cuidados que lleva ofreciendo sesiones formativas desde enero en Tinajo y desde hace unos días en San Sebastián de La Gomera.

«Cuidado humanizado»

Durante la presentación, el director general de San Juan de Dios, Juan José Afonso, ha destacado la importancia del “cuidado humanizado” como enfoque que “forma parte del ADN de San Juan de Dios y es el que queremos transmitir también a quienes hoy se forman en este proyecto”.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que la Escuela de Cuidados del proyecto «Rural Domus» representa “un paso decisivo para avanzar hacia una verdadera sociedad de los cuidados en Canarias, más cercana, profesional y humana”, y subrayó que este tipo de programas permiten “mejorar la atención a las personas mayores en su propio entorno, reforzar los servicios en las zonas rurales y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo e integración social para quienes quieren construir su proyecto de vida en nuestras islas”.

«Iniciativas como «Rural Domus» se alinean con la apuesta insular por hacer de Lanzarote y La Graciosa ‘las Islas de los Cuidados’ en el marco de la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión 2024–2030, dotada con más de 7 millones de euros», destacó Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote.

Para el alcalde del municipio, Jesús Machín, “es un orgullo que este proyecto haya arrancado en Tinajo, demostrando que contamos con las condiciones idóneas para situar a nuestros mayores en el centro de la gestión, con una atención cercana, directa y de máxima calidad. Además, esta formación contribuirá a seguir elevando el nivel de la atención a nuestra gente”.

Un modelo pionero con vocación de futuro

“Rural Domus” se apoya en la amplia experiencia sanitaria y sociosanitaria de San Juan de Dios, así como en modelos ya desarrollados en otras comunidades autónomas, donde la formación especializada de cuidadores ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la atención domiciliaria, reducir la soledad no deseada y fortalecer la economía social.

El proyecto incorpora un equipo profesional altamente cualificado que garantiza tanto la calidad asistencial como el rigor formativo y propone un modelo de atención domiciliaria ajustado a las características del entorno rural, donde la dispersión geográfica y la falta de recursos requieren soluciones innovadoras y sostenibles.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de San Juan de Dios con la dignificación del cuidado, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y el desarrollo social y económico de Lanzarote y La Gomera, sentando las bases para la futura implantación de “Rural Domus” en más territorios de Canarias.