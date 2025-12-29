El proyecto ‘Todos tenemos un talento’, que impulsan Fundación Randstad y Gobierno de Canarias, trata de un itinerario personalizado para personas con diversidad funcional para su inserción laboral



El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha visitado hoy lunes el proyecto ‘Todos tenemos un talento: itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con diversidad funcional’, impulsado por la Fundación Randstad con financiación del Ejecutivo canario.

Informa RTVC.

Durante la visita, Candil pudo conocer los datos de ejecución de este programa, financiado dentro de la convocatoria de ayudas para programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (IRPF), en la edición 2024.

El programa ‘Todos tenemos un talento’ ha recibido una ayuda de 105.009,67 euros, llegando a un total de 250 personas beneficiarias, 100 de las cuales han mejorado sus habilidades y competencias sociolaborales.

Además, se prevé que un total de 75 participantes logren incorporarse al mercado laboral canario tras su paso por el proyecto.

EEl proyecto ‘Todos tenemos un talento’ busca incorporar a 75 personas con discapacidad al mercado laboral de Canarias RTVC





Apuesta por la igualdad e inclusión social

Candil recordó la importancia de este tipo de proyectos que «apuestan y trabajan por la igualdad y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad» y subrayó el compromiso de su departamento en pos de este tipo de programas que se desarrollan a través de las entidades sociales.

«De hecho -señaló- en el año 2025, incrementamos la financiación de las ayudas a programas de interés general con cargo al IRPF en casi 3 millones más que en 2024, llegando a un total de 17,8 millones de euros, dando cobertura financiera a 354 programas, 119 más que en la convocatoria de 2024″.

Por su parte, la directora de proyectos de Fundación Randstad en Canarias, Patricia Santana, aseguró que “para lograr este cometido es clave la sensibilización del tejido empresarial canario en el ámbito de la discapacidad. Es fundamental que las empresas comprendan que la inclusión no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino también una oportunidad para enriquecer sus equipos y aportar valor al conjunto de la sociedad”.

Oportunidad de enriquecer las empresas

«Este proyecto es un puente esencial que conecta el talento, las habilidades y las competencias desarrolladas en los itinerarios personalizados con un tejido empresarial que comprende la inclusión no como una obligación, sino como la gran oportunidad de enriquecer sus equipos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en Canarias«, aseguró Candil.

Este programa de interés social, financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF del año 2024, tiene como objetivo principal apoyar la inclusión laboral y social de personas con discapacidad a través de itinerarios sociolaborales y formación específica.

La iniciativa comprende acciones de información, orientación, asesoramiento y talleres destinados a potenciar las habilidades sociolaborales para conseguir los objetivos de fomento de la inclusión laboral, promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad.