El PSOE canario insiste en su “total apoyo” a Zapatero y confía en sus explicaciones

El senador socialista por la Comunidad Autónoma, José Antonio Valbuena, pidió durante la emisión de ‘La Retranca’ “dejar a la Justicia actuar”

El senador socialista Valbuena durante su intervención en ‘La Retranca’.

El Partido Socialista Canario se muestra convencido de que la Justicia aclarará todas las causas que afectan a la formación a nivel nacional y a la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo manifestó durante una entrevista en directo en el programa de Televisión Canaria ‘La Retranca‘, emitido el pasado jueves 18 de junio bajo la conducción de Mayer Trujillo y Marta Rodríguez.

El senador socialista por la Comunidad Autónoma, José Antonio Valbuena, aseguró que el partido “confía en la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero” y pide “dejar a la Justicia actuar”. En este sentido, incidió en el “total apoyo” al expresidente del Gobierno y cargó contra los hechos “que se inventan un sector de la sociedad para tumbar” al Ejecutivo, “usando instrumentos que van más allá” de la Justicia.

La sexta entrega de ‘La Retranca’ analizó las causas judiciales abiertas vinculadas al PSOE, en especial, la declaración del expresidente Zapatero y la imputación de sus hijas. Además, examinó la comparecencia en el Senado la próxima semana del empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo, nombre que figura en el sumario del caso ‘Plus Ultra’.

Con la participación en la mesa de debate de Melisa Rodríguez, Francisco Pomares, Janire Alfaya y Alberto Rodríguez, el programa recopiló lo sucedido durante la semana, con especial mención a los audios filtrados de la declaración del expresidente.

Oposiciones en Educación

Plató de ‘La Retranca’ con presentadores e invitados durante el debate sobre las oposiciones de maestros.

‘La Retranca’ también puso el foco sobre los exámenes de las oposiciones de maestros que se celebran este sábado 20 de junio en Canarias, donde más del 14 % de concurrentes proceden de fuera de las islas. El programa debatió si los residentes en el archipiélago deben tener cierta preferencia en estos procesos, especialmente en los de estabilización, y si la enseñanza por parte de un docente de la Península es distinta y puede influir de alguna manera en los conocimientos que adquieren los alumnos de la realidad sociocultural canaria. En este contexto, el programa ofreció testimonios de maestros, tanto canarios como foráneos, así como el de la Consejería de Educación y los sindicatos.

‘La Retranca’ puede seguirse cada jueves a partir de las 22:30 horas en directo también en el canal de Youtube de RTVC, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram (@la_retranca_), X (@LaRetrancaTVC) y TikTok (@la.retranca).