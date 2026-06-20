El organismo agiliza la tramitación de subvenciones y logra reducir los costes burocráticos a los clubes deportivos un 83 %

El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria recibió este sábado el Premio a la Calidad de los Servicios Públicos autonómicos de 2026 por su proyecto de simplificación administrativa. El consejero Aridany Romero recogió el galardón en un acto que reconoce la modernización de la gestión deportiva de la isla. La iniciativa facilita los trámites a los clubes locales y ahorra más de un millón de euros al sector.

El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, premiado por simplificar las ayudas / Cabildo de Gran Canaria Deportes

El consejero insular de Deportes destacó el gran esfuerzo de todo el personal de la institución para lograr esta distinción pública. Asimismo, Romero afirmó que el premio consolida la apuesta por una administración mucho más cercana, eficiente y útil para la ciudadanía. El Cabildo grancanario remarcó el valor del equipo humano que trabaja cada día al servicio de la comunidad deportiva de la isla.

Por este motivo, las autoridades insulares celebraron un logro que mejora directamente la calidad de los servicios del organismo público. El proyecto premiado demuestra la implicación de los trabajadores en la modernización de los procesos administrativos. Gracias a este trabajo, el tejido deportivo insular cuenta ahora con un sistema mucho más fuerte y coordinado.

Proactividad y ahorro para los clubes

La principal innovación del proyecto consiste en ofrecer a las entidades deportivas la solicitud totalmente cumplimentada con sus datos. Por lo tanto, los clubes ya no necesitan aportar documentación adicional en la gran mayoría de los casos tramitados. El propio organismo asume ahora la tarea de verificar y obtener los papeles necesarios para el procedimiento.

Como consecuencia de este avance, una encuesta desvela que el 98,7 % de los clubes valora positivamente la nueva tramitación proactiva. Además, la aplicación de fórmulas europeas ha permitido reducir un 83 % los costes de gestión para los beneficiarios. Esta reducción de las cargas burocráticas supone un ahorro trienal acumulado que supera el millón de euros en la isla.

Más deportistas y pagos más rápidos

El nuevo sistema agiliza de forma notable la gestión interna de los expedientes de las convocatorias públicas. Debido a esta rapidez, el número de deportistas en categorías de promoción aumentó más de un 29 % en tres años. El sistema actual beneficia ya a un total de 40.700 licencias en todo el territorio de Gran Canaria.

Por otra parte, la transparencia de los criterios de concesión incentiva a los equipos a practicar deporte sin trabas burocráticas. De hecho, Gran Canaria abonó las subvenciones de 2026 cuando otros cabildos ni siquiera han publicado todavía sus listas oficiales. Los clubes de modalidades de equipo percibieron la ayuda en febrero de este año, frente al mes de octubre en 2023.