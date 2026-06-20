El presidente canario finaliza su agenda oficial en Montevideo impulsando acuerdos educativos y viaja a Argentina para reunirse con los emigrantes isleños

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, concluyó este sábado su visita oficial a Uruguay tras reunirse en Montevideo con la exvicepresidenta Lucía Topolansky. El encuentro sirvió para afianzar los lazos históricos entre ambas regiones y planificar nuevas estrategias educativas conjuntas antes de su partida hacia Argentina.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Con este viaje, el Ejecutivo autonómico refuerza la atención a la comunidad canaria en el exterior y consolida las relaciones políticas con el Cono Sur.

Un diálogo sobre retos globales y raíces comunes

El mandatario autonómico visitó a la líder política en la finca rural del fallecido expresidente José Mujica. Durante una hora de conversación, ambos compartieron reflexiones profundas sobre la actualidad internacional. Clavijo agradeció la enorme lucidez y la calurosa hospitalidad de la exvicepresidenta uruguaya.

Por consiguiente, la charla abarcó temas urgentes como el cambio climático y la situación política en Latinoamérica. También analizaron con preocupación los conflictos bélicos actuales y la necesidad de defender la paz global. El líder canario calificó este intercambio como una experiencia muy gratificante y aleccionadora.

Además, el encuentro permitió reactivar los vínculos culturales entre Canarias y la sociedad uruguaya. El presidente recordó que muchos ciudadanos de ese país poseen antepasados procedentes del archipiélago. Esta herencia común facilita el entendimiento mutuo entre ambas administraciones.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle (i), habla con Lucia Topolansky, viuda del expresidente de Uruguay José Mujica, durante un encuentro en su chacra (finca rural) este 20 de junio de 2026, a las afueras de Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

Impulso a la colaboración universitaria

La reunión en Montevideo también sirvió para diseñar proyectos comunes en la enseñanza superior. En este sentido, ambos líderes coincidieron en la importancia de fomentar el intercambio académico. Las dos regiones buscan mejorar las oportunidades de sus estudiantes mediante acuerdos concretos.

Por lo tanto, los políticos valoraron la creación de un foro de rectores de universidades latinoamericanas. Este espacio institucional promoverá el pensamiento crítico frente a los desafíos del futuro. La iniciativa pretende unir el talento de las instituciones insulares y sudamericanas.

Efectivamente, Clavijo destacó el papel fundamental de la educación para el desarrollo social. El Gobierno canario mantendrá un contacto fluido con los responsables educativos del país americano. Esta alianza estratégica reforzará la proyección internacional de las universidades de las islas.

Balance positivo y viaje a Argentina

El jefe del Ejecutivo calificó su estancia en el país como muy provechosa. Principalmente, la agenda permitió recuperar el contacto directo con los emigrantes canarios residentes en Uruguay. Asimismo, las reuniones técnicas sirvieron para coordinar futuras acciones conjuntas con varios ministerios.

Por otra parte, Clavijo saludó de forma afectuosa al actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Un desfile civil prolongado impidió que ambos mantuvieran una reunión formal más extensa. No obstante, Orsi transmitió al líder isleño sus propios orígenes familiares en el municipio de Teguise.

Finalmente, el mandatario canario viaja este sábado hacia Argentina para continuar su gira americana. Allí mantendrá un encuentro con la colectividad de las islas y con el embajador español. El viaje oficial busca consolidar la presencia institucional del archipiélago en el exterior.