Si tienes trastos, enseres y escombros de los que deshacerte, el camión que los recoge estará en 21 barrios de Las Palmas de Gran Canaria este mes de septiembre. Te mostramos dónde y cuándo

En muchas casas se acumulan muebles, electrodomésticos y restos de pequeñas obras que esperan a ser llevados al punto limpio o, lo que es peor, terminan depositados al lado de los contendores en medio de las calles. Para facilitar su correcta retirada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros en 21 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de septiembre.

El punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros recorre 21 de barrios en septiembre en Las Palmas de Gran Canaria

Vemos los lugares y horarios en los que estará y qué se pude llevar.

Días y lugares

El contenedor para la recogido de los enseres voluminosos ha recogido desde su creación en diciembre de 2023 cerca de 60.000 kilos.

Estará instalado el lunes, 1 de septiembre, en Pedro Hidalgo. Seguirá en San Nicolás (2 de septiembre), Guanarteme (3), Barrio Atlántico (4), Costa Ayala (5), San Juan (9), Arenales (10), Guanarteme (11), Siete Palmas (12), Las Mesas (15), Lomo Blanco (16), San Francisco (17), Nueva Isleta (18), Las Torres (19), Piletas (22), Salto del Negro (23), Triana (24), Las Coloradas (25), Escaleritas (26), Tenoya (29) y San José (30).

Días y puntos exactos en los que estará instalado el camión en Las Palmas de Gran Canaria

Horario y objetos que admite

Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor. Este dispositivo, que se instala entre las 08:00 y las 12:00 horas, admite muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos y piezas de metal y madera.

Está prohibido el depósito de neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos y/o peligrosos.

Los escombros deberán proceder de una obra menor y tendrán que estar limpios, sin mezclar con otros residuos. No se admiten escombros profesionales, escayolas, yeso, pladur, piezas de fibrocemento (uralita), piezas de baño y cerámica, cristal y espejos.

La programación, con el espacio exacto en el que estará situado el contenedor, se puede consultar en la web pinchando aquí.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria. También a la recogida gratuita de trastos con cita previa en la página web www.laspalmasgc.es o a través de los números de teléfono 010 y 928446000.