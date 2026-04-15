El espacio que conducen Alexis Hernández y Mariam Moragas en La Radio Canaria se emite este jueves desde la Exposición MidaLab, en el Centro de Arte La Recova

‘El Remate’, la sección conducida por Mariam Moragas y Alexis Hernández dentro del programa matinal ‘De la noche al día’, se traslada este jueves, de 10:00 a 11:00 horas, al Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, para acercar a la audiencia la nueva edición de MidaLab, el laboratorio creativo de innovación, diseño y artesanía impulsado por el Cabildo de Tenerife.

El espacio de La Radio Canaria se desplaza hasta el centro de arte tinerfeño para conocer de cerca el trabajo de los 18 artesanos y artesanas que han participado en un proceso intensivo de investigación, experimentación y co-creación junto a diseñadores, mentores y expertos de referencia.

Durante la emisión, Mariam Moragas y Alexis Hernández entrevistarán al consejero del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; al gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cologan; así como a artesanos y artesanas participantes en el proyecto, acercando a la audiencia las claves y protagonistas de esta iniciativa, consolidada como plataforma para impulsar la creatividad y la profesionalización del sector artesanal en la isla.

Resignificar lo cotidiano

La edición 2026 de MidaLab arrancó el pasado 26 de marzo con la exposición ‘Sobremesa’, abierta al público hasta el 22 de abril en La Recova, junto al Teatro Guimerá. La muestra recoge el resultado de seis meses de trabajo de los participantes del programa MidaLab 2024+25, con piezas que combinan el oficio tradicional con metodologías contemporáneas y abren nuevas vías de desarrollo para la artesanía insular.

El recorrido expositivo se articula en torno al concepto de la sobremesa, entendida como ese momento en el que la mesa trasciende su función para convertirse en un espacio de convivencia. Desde esta mirada, los objetos se presentan como resultado de un proceso de investigación que busca resignificar lo cotidiano.

Durante el mes de abril, MidaLab se completa con diversas actividades, mesas redondas y encuentros en el marco de los Días Europeos de la Artesanía.

Con esta iniciativa, la Radio Canaria refuerza su compromiso con la artesanía, la tradición y la innovación, acercando a la ciudadanía propuestas que ponen en valor el talento local y su proyección de futuro.