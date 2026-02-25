El espacio presentado por Alexis Hernández y Mariam Moragas se traslada este jueves, a las 10:00 horas, al MUNA en una edición especial dedicada al patrimonio canario

La sección “De la Noche al Día – El Remate” traslada sus micrófonos este jueves a las 10:00 horas hasta el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), desde donde emitirá en directo un programa especial dedicado al patrimonio natural, científico y arqueológico de Canarias.

El especial estará conducido por Alexis Hernández y Mariam Moragas, quienes guiarán una entrega centrada en la divulgación científica, el patrimonio cultural y los proyectos de investigación que se desarrollan en el museo. Además de su emisión en las ondas de La Radio Canaria, el programa también podrá seguirse en streaming a través de la web de RTVC, en una realización audiovisual coordinada por Ayoze Barroso, responsable técnico de la producción visual del espacio.

La radio pública recorre los museos de Canarias

Con esta iniciativa, la radio pública de Canarias continúa con su apuesta “por sacar la radio a la calle y trasladarnos a lugares donde habitualmente los medios de comunicación no están”, explica Hernández. El periodista subraya además “el valor añadido de la presencia in situ”, que permite contar lo que ocurre desde el propio espacio y conectar de forma más directa con la audiencia. En esta línea, el programa continuará recorriendo distintos museos para acercar al público su labor y los proyectos que tienen en marcha.

Mariam Moragas destaca que el MUNA es parada obligatoria en este recorrido museístico, “tanto por las colecciones que alberga como por la importancia del propio espacio”.

Un referente internacional en conservación

El MUNA está considerado el complejo museístico más importante de la Macaronesia y uno de los centros de referencia internacional en materia de conservación de momias, gracias a la extraordinaria colección de restos humanos guanches y a los exigentes sistemas de preservación y exhibición que aplica. El museo integra el Museo Arqueológico de Tenerife, el Instituto Canario de Bioantropología y el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, articulando un espacio donde las distintas ramas dialogan para ofrecer una visión integral del pasado y del presente de las Islas.

Este especial contará con la participación de José Carlos Acha, consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, encargado de la apertura institucional, así como de Lope Domingo Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo. El director científico del centro, Carlos Antonio Pallés Darias, abordará durante la emisión la evolución histórica y arquitectónica del edificio y el papel que desempeña el museo en el panorama científico actual.

A lo largo del programa intervendrán también especialistas del centro, como María Esther Martín González, conservadora de Paleontología y Geología; Alejandro de Vera Hernández, conservador de Biología Marina; Alberto González Rodríguez, conservador de Entomología; y Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, del área de Arqueología y del Instituto Canario de Bioantropología, quienes compartirán su trabajo diario en la investigación, conservación y difusión del patrimonio.

La emisión profundizará en la relevancia de las colecciones de patrimonio natural, el papel fundamental de las donaciones particulares en el crecimiento de los fondos museísticos y en piezas de especial interés como el huevo fósil de Lanzarote, el pez diablo negro o la mosca de La Palma. Además, se avanzarán las próximas exposiciones temporales previstas para 2026 y se dará a conocer la labor investigadora, didáctica y formativa que desarrolla el museo, con iniciativas como el curso de Antropología Forense.