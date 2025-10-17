La sección del programa matinal a cargo de Alexis Hernández y Mariam Moragas conversará con miembros de la organización del evento

Además, acogerá una tertulia con diseñadores sobre el estado de la moda de baño en Canarias, su proyección internacional y la evolución de la pasarela

Mariam Moragas y Alexis Hernández.

El programa matinal ‘De la noche al día’ de la Radio Canaria se emitirá este viernes 17 de octubre, de 10:00 a 11:00 horas, desde un enclave clave para el diseño y el turismo: el Hotel Tívoli de Costa Adeje. El equipo se traslada para cubrir la nueva edición del Tenerife Fashion Beach Costa Adeje, una cita que impulsa la creatividad, el diseño de autor y la industria textil canaria.

Los periodistas Alexis Hernández y Mariam Moragas serán los encargados de llevar a las ondas los ecos y las tendencias de esta pasarela, que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de la zona y la implicación de empresarios locales.

La emisión especial abrirá con las voces de Edgard Magdalena, director del evento, y Betsabé Borcha, de producción, quienes detallarán la organización y los objetivos de esta edición.

El núcleo del programa será una tertulia con diseñadores implicados, donde se analizará en profundidad el estado actual de la moda baño en Canarias, los desafíos y oportunidades de su proyección internacional, la visibilidad que aporta esta pasarela al sector y la evolución que ha experimentado el evento a lo largo de los años.

El especial de ‘De la noche al día’ ofrecerá a la audiencia toda la creatividad y el pulso económico de esta importante cita, reafirmando el papel del Tenerife Fashion Beach Costa Adeje como motor de la industria de la moda en el Archipiélago.