El reto demográfico de Canarias, a debate en ‘De la noche al día’

El programa matinal, presentado por Estíbaliz Pérez, emite en directo este jueves desde el Congreso para abordar el futuro poblacional y territorial del Archipiélago

La Radio Canaria se traslada este jueves 2 de octubre a Gáldar para cubrir en directo el I Congreso de Reto Demográfico de Canarias. El equipo de ‘De la noche al día’, con Estíbaliz Pérez al frente, emitirá de 6:30 a 11:00 horas, ofreciendo una visión integral sobre el desafío poblacional y territorial de las Islas.

‘De la noche al día’ se une a este importante desafío de futuro trasladando su emisión al Centro Cultural Guaires en Gáldar, donde se celebra el congreso. El equipo de Estíbaliz Pérez ofrecerá un completo despliegue de servicio público para escuchar a especialistas y reflexionar sobre la población y el territorio de las Islas.

La mesa de expertos comenzará fuerte con la intervención de Octavio Caraballo , Viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, seguido por María Fernández, Directora General de Transportes. El programa también abordará la estrategia parlamentaria con Casimiro Curbelo , presidente del Cabildo de La Gomera y de la Mesa Comisión para el Estudio del Reto Demográfico , y ofrecerá la visión institucional de la Fecam a través de su presidenta, Mary Brito.

La Radio Canaria entrevistará a Manuel Miranda , Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para profundizar en el papel del Gobierno de Canarias en este reto. Asimismo, los micrófonos de RTVC recibirán al escritor Sergio del Molino , autor de la célebre obra “La España Vacía” , que participará en la ponencia inaugural.

El despliegue de la Radio Canaria también incluirá a los organizadores técnicos del evento, Miguel Ángel Pérez Hernández (Consejero Delegado de Gesplan) y Eva Padrón Sánchez (Área de Planificación Territorial de Gesplan) . Otros temas clave en la agenda del Congreso que serán tratados en directo son la ponencia sobre el “Cambio Climático en Canarias” con Julieta Cristina Schallenberg (Viceconsejera de Transición Ecológica ) y una tertulia que contará con la participación de Ainhoa Amaro y Moisés Santana , entre otros especialistas, para debatir sobre vivienda y los desafíos sociales.