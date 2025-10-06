El Rocasa Gran Canaria derrotó al Inelsa Solar Asmubal Meaño de Pontevedra 32-19

El invicto Rocasa Gran Canaria cuarto, con una victoria y un empate.

El Rocasa Gran Canaria se pone en cuarto, después de derrotar al Inelsa Solar Asmubal Meaño de Pontevedra (32-19), en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de División de Honor Plata femenina, grupo A, donde juegan los equipos canarios.

Las grancanarias no conocen la derrota en este arranque de la competición y, tras sumar la semana pasada un valioso punto en tierras gallegas ante el Porriño, este fin de semana en su estreno liguero en casa lograron su primera victoria en La Liga ante un entusiasta Meaño.

Con el paso de los minutos el Rocasa fue tomando ventaja ante el Meaño, que tuvo que multiplicarse para frenar a las jugadoras canarias, que ganaban al descanso (15-8).

Tanto la portera como la línea defensiva del cuadro gallego, trataron de sacudirse de los avances de un Rocasa, que en el segundo tiempo no quito el pie del acelerador para llevarse un holgado triunfo (32-19). Sofía y Laura con 4 goles cada una, en las visitantes, y Susana con 7 goles en las grancanarias, fueron las máximas anotadoras del partido.

Romade de Gran Canaria

Este domingo el Romade de Gran Canaria (noveno), también se estrenó en su casillero de victorias, al derrotar al Gijón (decimoprimero) en un partido con mucha emoción (32-29). Las locales inauguraron el marcador en el primer minuto, observándose una primera mitad bastante equilibrada hasta el descanso (14-15).

En la segunda parte destacar la aportación de Haridian Rodríguez, que con sus 11 goles contribuyo al triunfo de las locales.

El Romade acusó la expulsión de Omahira Martín, pero el resto de sus compañeras, sacaron fuerzas, no bajaron los brazos ante las asturianas, para apuntarse un trabajo triunfo, después de haber estado durante el partido muchos minutos por detrás en el marcador (32-29).

Finalmente, el Perdoma Tenerife (último) tropezó ante su público, en la vuelta de las tinerfeñas dos décadas después a la élite del balonmano nacional, las pupilas de Ruyman Herrera cayeron ante el Getasur (21-39), en el pabellón Celestino Hernández. Las madrileñas dominaron en la primera parte y se retiraron al descanso ganando de nueve (10-19). Tras la reanudación el Perdoma lo intentó, pero los goles de Sabrina y Uxue Olveira fueron insuficientes, ante un Getasur con más hechuras en todas sus líneas. La jugadora del Getasur Helena Martín autora de 8 goles.