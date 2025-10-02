El programa ‘Cebollas Verdes’ dedicará su próxima entrega a la participación canaria en este gran evento culinario en Donosti

Destacará la presencia de las delegaciones de Gran Canaria, Tenerife y La Oliva (Fuerteventura)

El espacio conversará con chefs y pescadores como Aridani Alonso (Casa Romántica) y Braulio Simancas y su padre, Pepe, explorando desde los guisos marineros tradicionales hasta las técnicas más contemporáneas. Además, el programa ofrecerá una visión de la cocina invitada de Río de Janeiro y cerrará con una cena especial de fusión canario-vasca desde el stand del municipio majorero de La Oliva.

San Sebastián Gastronomika.

El programa de la Radio Canaria ‘Cebollas verdes‘ que se emite este viernes 3 de octubre a partir de las 21:00 horas hablará sobre la participación canaria en la gran cita del final del año en el mundo de la gastronomía: San Sebastian Gastronomika.

La ciudad donostiarra acoge en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal la XXVII edición del decano de los congresos bajo el título ‘Tradición y regeneración’ que estará dedicado a las dos tendencias de estos momentos: la revisión o mirada hacia la tradición y la apuesta por la regeneración para superar el concepto de sostenibilidad.

El espacio gastronómico también hablará por primera vez de la cocina de una ciudad latinoamericana que ha participado en la feria como territorio invitado. Se trata de Río de Janeiro, la ciudad más vibrante y emergente del panorama culinario actual en América Latina. A este respecto, también cabe mencionar que Gastromika acogerá a las delegaciones de Gran Canaria, Tenerife y el municipio de La Oliva en su parte ferial.

Asimismo, charlará con Aridani Alonso, de Casa Romántica en Agaete, Braulio Simáncas y su padre, Pepe, un pescador de toda la vida que van a viajaran por los guisos marineros tradicionales hasta las técnicas más contemporáneas.

Y para cerrar el programa con un buen sabor de boca, Borja Cabrera será el encargado de una cena desde el stand del municipio majorero de La Oliva. Esta cena se celebrará en el marco del congreso bajo el lema “Sabores auténticos, experiencias inolvidables”. Una cita única que fusionará la riqueza gastronómica del norte de Fuerteventura con la tradición culinaria del País Vasco.