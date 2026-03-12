Productores advierten de que el aumento de costes podría trasladarse a la cesta de la compra por el sector agrícola

El sector agrícola de Canarias muestra su preocupación ante una situación que aseguran se suma a varias crisis encadenadas en los últimos años.

Los productores recuerdan que han tenido que afrontar problemas como la pandemia de COVID-19 y otros episodios internacionales, lo que ha provocado que cada vez haya menos profesionales en la actividad.

Desde el sector explican que el impacto se está notando por varios frentes, especialmente por el encarecimiento del gasóleo, la electricidad y el transporte.

Repercutirá en los precios

Señalan que las exportaciones y las importaciones de insumos se están viendo afectadas tanto por vía marítima como aérea, con incrementos de costes que en algunos casos superan el 10 % en apenas una semana.

Los productores advierten de que estos aumentos acabarán repercutiendo en los precios de los alimentos si la situación continúa, aunque muchas veces asumen parte de los costes para no perder mercado.

También alertan de una posible subida en productos básicos como los fertilizantes y reclaman ayudas rápidas a las administraciones para poder afrontar la situación.