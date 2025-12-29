Dos personas han sido detenidas en Punta Mujeres, Lanzarote, por la colocación de una “red fantasma” en una zona protegida para cazar tiburones angelotes

El SEPRONA retira una red ilegal con tres tiburones angelote en la costa de Lanzarote. La Guardia Civil

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha intervenido una red de pesca ilegal en la costa de Punta Mujeres, en el municipio de Haría, que contenía tres ejemplares de tiburón angelote, una especie catalogada en peligro de extinción.

La actuación se inició tras el aviso de un ciudadano que alertó de la presencia de un arte de pesca abandonado cerca del muelle. Los agentes localizaron un trasmallo de unos 80 metros de longitud en una zona de alto valor medioambiental, confirmando que se trataba de una “red fantasma”. En su interior se hallaron tres tiburones angelote, dos de ellos ya sin vida.

Delito por captura de especie protegida

Debido a las condiciones del mar y a la complejidad del rescate, se necesitó la intervención de bomberos y personal especializado para retirar la red de forma segura. Tras la investigación, el SEPRONA identificó y detuvo a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la fauna por la captura de una especie protegida.

Desde la Guardia Civil destacan la importancia de la colaboración ciudadana y reiteran su compromiso, junto al Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la protección de la biodiversidad marina y la conservación de los ecosistemas costeros.