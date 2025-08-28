El Sur de Tenerife sigue esperando por la ampliación de su hospital

Vecinos y empresarios denuncian más de un año de retraso en la licitación del proyecto y reclaman servicios sanitarios básicos para 200.000 residentes

La ampliación del Hospital del Sur de Tenerife acumula ya más de un año de retraso en la licitación de la redacción del proyecto. La queja llega desde la Plataforma ciudadana y el Círculo de Empresarios del Sur, que insisten en la urgencia de la obra.

Informativos RTVC

El crecimiento poblacional de esta zona de la isla hace más evidente la necesidad de una infraestructura sanitaria moderna y adaptada a la demanda real.

Tres décadas de reivindicaciones

Los colectivos recuerdan que llevan 30 años reclamando un hospital digno. Denuncian que el Sur aún carece de servicios esenciales como un paritorio, lo que obliga a trasladar pacientes al norte.

Imagen de archivo

La situación genera inseguridad y malestar en los más de 200.000 residentes de la comarca, que consideran vulnerado su derecho básico a la sanidad.

La respuesta de Sanidad

La Consejería de Sanidad asegura que prevé sacar la licitación antes de final de año. El paso permitiría redactar el proyecto de ampliación.

Mientras tanto, vecinos y empresarios insisten en que el Sur no puede seguir soportando décadas de retrasos en un recurso sanitario vital.