El Teide plantea reducir a la mitad sus visitantes diarios para garantizar su conservación

El nuevo director del Parque Nacional, José Luis Esquivel, advierte del impacto del cambio climático y la presión turística en un espacio que supera los cinco millones de visitas al año.

Desde el Parque Nacional del Teide se plantea reducir a la mitad el número de visitantes diarios como medida para garantizar su conservación. Es una de las propuestas que ha puesto sobre la mesa su nuevo director, el biólogo José Luis Esquivel, en una entrevista concedida al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Actualmente, el Parque recibe en torno a 11.000 personas cada día. Una cifra que, según Esquivel, resulta difícil de gestionar de forma sostenible. “Estamos en torno a 11.000 visitantes diarios. Es bastante. Con la mitad estaríamos en una mejor situación”, afirmó.

En 2024, El Teide superó por primera vez los cinco millones de visitantes anuales, consolidándose como el parque nacional más visitado de España y de Europa, y uno de los más frecuentados del mundo.

El impacto del cambio climático en la retama

Más allá de la presión turística, el cambio climático se ha convertido en otro de los grandes desafíos para este espacio natural. Uno de los indicadores más preocupantes es el estado de la retama, una especie fundamental del ecosistema de alta montaña.

Según explicó el director del parque, su población ha disminuido en torno a un 50% en los últimos años debido a la falta de lluvias y al aumento de las temperaturas. Esta planta necesita heladas para sobrevivir, condiciones que cada vez se dan con menos frecuencia.

“La reducción de retamas está ahora en un 52%. El Teide ha sufrido una sequía tremenda. Estamos siendo testigos de un cambio de paisaje”, advirtió Esquivel.

Nuevas medidas para ordenar el acceso

En este contexto, desde 2024 el Cabildo de Tenerife ha asumido las competencias de gestión y conservación del parque. La corporación insular trabaja ya en nuevas estrategias para regular la movilidad y ordenar los accesos.

El objetivo es que antes de 2027 se implante un sistema que permita compatibilizar la conservación del entorno con la visita turística, garantizando la protección de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias.