Las nubes seguirán presentes y muchas de ellas abarcarán el norte y este de las islas más montañosas

El tiempo en Canarias | Jueves con menos lluvia y menos viento

Los próximos días no serán tan lluviosos en las islas, caerá la probabilidad, que solo se va a mantener este jueves y en menor medida en la isla de La Palma. Las nubes seguirán presentes y muchas de ellas abarcarán el norte y este de las islas más montañosas. En Fuerteventura y Lanzarote después del amanecer tenderá a despejarse en casi toda la isla. Podría entrar ligera calima durante la tarde.

El viento seguirá soplando con intensidad por la mañana luego tenderá a amainar, aunque será por poco tiempo, porque el viernes volverá a ganar fuerza. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y de cara al viernes irán en moderado ascenso, sobre todo en las medianías. El estado de la mar también mejorará a última hora. En las costas del norte habrá mar combinada con olas de menos de 3 metros de altura y no llegarán a 1 metro en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Veremos menos nubes en general, alguna gota puntual por el nordeste y viento que irá a menos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados en Valverde.

La Palma: Las nubes seguirán posadas en el norte y este y podrían dejar alguna llovizna, aunque, menos que estos días. El viento irá a menos. Temperaturas sin grandes cambios.

La Gomera: Nubes bajas en el norte e interior y por la tarde también por el sur. El viento amainará a última hora y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en la capital.

Tenerife: Esperamos menos lluvia. Habrá nubosidad bajas en el norte y oeste, más despejado estará por el sureste. El viento amainará por la tarde y las temperaturas serán parecidas.

Gran Canaria: Rachas cercanas a los 50km/H en los extremos nubes compactas en el norte, alguna gota en el interior. Calima ligera. Las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes bajas en el norte pero se despejará enseguida con ligera calima en el ambiente por la tarde. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 21 grados.

Lanzarote: En general ambiente despejado con calima ligera a última hora. El viento soplará moderado y las temperaturas se moverán en Arrecife entre los 14 y los 22 grados.