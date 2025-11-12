La mayor parte de la actividad de la borrasca este jueves pasará desde Tenerife hacia Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

El tiempo en Canarias | El frente de la borrasca Claudia será más activo en la provincia oriental este jueves. RTVC.

Durante esta madrugada la mayor parte de la actividad pasará desde Tenerife hacia Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Se esperan chubascos importantes y persistentes y fuertes rachas de viento, sobre todo a primera hora en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Durante la segunda mitad del día solo quedará lluvia en la isla conejera.

El viento soplará con fuerza de componente oeste durante la mañana y por la tarde girará a noroeste y perderá intensidad a última hora.

Las temperaturas serán un poco más bajas que este miércoles.

El estado de la mar se complicará con mar combinada en el norte con olas que podría alcanzar los 4 m. de altura y habrá mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 2.5m en las costas del sur. También habrá mar combinada en canales entre islas.

El tiempo por islas

El Hierro: Una vez entrado el frente durante la próxima madrugada se esperan chubascos y fuertes rachas de viento. Al amanecer la lluvia ya no estará y el viento amainará por la tarde.

La Palma: El frente seguirá descargando durante la noche y de madrugada perderá fuerza, pero el viento continuará de componente oeste y no se irá hasta última hora este jueves.

La Gomera: Podrían darse tormentas esta madrugada, más probables por el suroeste de la isla. El viento soplará muy fuerte esta tarde noche, las temperaturas variarán poco.

Tenerife: Rachas de más de 100 km/ h en el Teide, muy fuertes también Teno a la costa de Radazul y área metropolitana. Lloverá más por la noche y de madrugada sobre todo por el oeste. Por la mañana remitirá.

Gran Canaria: El frente entrará por el oeste y sur de la isla, recibirá ahí más lluvia, se extenderá al resto. A mediodía habrá terminado. El viento seguirá un poco más del oeste hasta por la tarde.

Fuerteventura: Será la mitad oeste la que más agua en principio reciba y el viento también se acelerará bastante, sobre todo en la península de Jandía. Se complicará el mar por el noroeste.

Lanzarote: Chubascos persistentes por el sur y hacia el nordeste desde por la mañana, podrían mantenerse hasta por la tarde. Las rachas superarán los 70km/h, podría afectar a las conexiones con La Graciosa.

La Graciosa: Esperamos chubascos a primera hora de la mañana que tenderán a remitir por la tarde. El viento soplará con fuerza y amainará a última hora. Complicaciones en el mar.